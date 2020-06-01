اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 03:02 م
خالد صلاح
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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و596 حالة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:57 م
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و596 حالة المستشار النمساوى سباستيان كورتس
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس "كورونا" فى البلاد إلى 15 ألفا و596 حالة من إجمالى عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و733 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بلغ 668 حالة، فيما يتواجد فى المستشفيات 97 حالة منها 29 حالة فى وحدات العناية المركزة.
 
وأشار البيان، إلى أنه لم يتم تسجيل المزيد من حالات الإصابة فى أحد مراكز التسوق الشهيرة فى ولاية النمسا السفلى، لافتا إلى إجراء 1009 اختبارات طبية ولم يثبت إلا إصابة 21 حالة.
 
وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أكد لوسائل إعلام نمساوية أمس أن بلاده سوف تفعل كل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة من أجل إبقاء أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس منخفضة إلى جانب بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى علاج فعال للمرض.
 
وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قد أعلن فى وقت سابق، أن حكومته سوف تستمر فى تخفيف قيود وضوابط أزمة كورونا تدريجيا معتمدة على المسئولية الشخصية والفطرة السليمة لدى المواطنين.
 
وقال كورتس فى تصريحات له، إن ارتفاع مستوى انضباط المواطنين أدى الى انخفاض كبير فى عدد الاصابات وهو ما يتطلب من جانب الحكومة أن تجعل قواعد كورونا أكثر سهولة خاصة فيما يتعلق بالتسوق والزيارات الشخصية وحرية التنقل .
 
وأضاف المستشار النمساوى، قائلا " نريد التركيز أكثر على المسئولية الشخصية فى مكافحة الفيروس وتقليل القواعد الصارمة المطبقة حاليا مع منح حكام الولايات الحق فى العودة الى تشديد القواعد إذا لزم الأمر " . 
 
وأشار كورتس، إلى أن البلاد تمكنت بالفعل من جعل الوباء تحت السيطرة الكاملة موضحا أنه على سبيل المثال توجد ست ولايات لم تسجل بها إصابات جديدة اليوم وبعض الولايات الاخرى لم تبلغ عن أى إصابات جديدة على مدار عدة أيام .
 

النمسا

الصحه النمساويه

كورونا

فيروس كورونا

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