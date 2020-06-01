ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 222.9 مليون ورقة مالية بقيمة 936.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.37%، والعرب على 8.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.40%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 670 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.