أعلنت وزارة الصحة الصومالية، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1976 حالة، بعد تسجيل 60 حالة جديدة اليوم الاثنين، وقالت وزير الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم - إن 21 حالة تماثلت الشفاء من الفيروس الوبائي؛ ليرتفع بذلك حصيلة أعداد الحالات المتعافية والتي غادرت مستشفيات العزل إلى 348 حالة، مشيرة إلى وفاة خمس حالات ليصبح إجمالي أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء بالبلاد 78 حالة.
يذكر أن الصومال وضعت إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد شملت غلق المدارس ومنع التجمعات وتعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، أكد أن جائحة كوفيد-19 فاقمت من التحديات التي تمر بها الصومال، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة بالفيروس.
وأشار سوان، في إحاطة افتراضية قدمها لمجلس الأمن، إلى أن عواقب هذه الجائحة ستكون شديدة على الصومال حيث أنه قبل كوفيد-19، كان هناك أكثر من 5 ملايين صومالي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 2.6 مليون نازح معرضون للخطر بشكل خاص، إضافة إلى تأثر نحو مليون شخص بالفيضانات.
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة الصومالية لتعزيز استجابة كوفيد-19، حيث أعادت وكالاتها وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية لكوفيد-19.
وأبان ممثل الأمين العام الخاص أن الصومال أحرزت تقدما في استعادة المناطق التي تحتلها حركة الشباب الإرهابية، معرباً عن أسفه لعدم استجابة الحركة لنداء الأمين العام بوقف عالمي لإطلاق النار.
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