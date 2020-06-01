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اختيار طلعت عبد القوى فى الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:03 م
اختيار طلعت عبد القوى فى الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اختيار الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فى لجنة الحوكمة والترشيحات بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ،كممثل وحيد لمصر وإقليم العالم العربي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، حيث يعد أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية في العالم تعمل في مجال الصحة الإنجابية ويضم في عضويته 162 دولة ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن فضلاً عن 6 مقرات في أقاليم ( أوروبا – الامريكتين – أفريقيا – العالم العربي – أسيا – جنوب شرق أسيا ) ، والاتحاد تم تأسيسه سنة 1952 في العاصمة الهندية نيودلهي .
 
 
ودارت المنافسات على عضوية لجنة الحوكمة والترشيحات بالاتحاد والتي تعد أكبر لجنة في الاتحاد وهى المعنية باختيار أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجان الدائمة وأيضاً تقييم أداء مجلس الأمناء واللجان الدائمة والتأكد من التزام الاتحاد بممارسة الحوكمة والحكم الرشيد وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية والتي تتألف من ممثلي جميع أعضاء الجمعيات في الاتحاد والتي تنعقد كل ثلاثة سنوات ، ولجنة الترشيحات والحوكمة تتكون: من سبعة أعضاء ويشترط أن يكون من بينهم 50% على الأقل من النساء و20% على الأقل من الشباب تحت سن 25 سنة
 
 
 
ويشترط في العضوية أن يستوفي المرشح معايير الخبرة والمهارات والسمات المطلوبة وفقاً للمعايير المقررة على أن يتمتع الأعضاء بالخبرات المطلوبة في شئون العضوية والمجال القانوني .
 
وممن سبق يتضح أن عدد الرجال في اللجنة لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وبعد منافسة شرسة ومقابلات متواصلة لمدة 6 شهور تم اختيار سبعة أعضاء " أربعة من السيدات والفتيات من دول "  أسبانيا ، أمريكا اللاتينية ، النيجر ، الفلبين " وثلاثة من الرجال من دول " جامايكا ،   سرى لانكا ،  مصر ".
 
 
 

طلعت عبد القوى

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

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