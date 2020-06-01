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" إيد بإيد " و" خليك مدرب ابنك " أبرز مبادرات جامعة بنى سويف لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:32 م
" إيد بإيد " و" خليك مدرب ابنك " أبرز مبادرات جامعة بنى سويف لمواجهة فيروس كورونا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن إطلاق كلية العلوم مبادرة " إيد بإيد نعبر الأزمة " ، وذلك بهدف دعم العمالة بالكلية فى مواجهه وباء كورونا المستجد ، جاء ذلك بموافقة مجلس الجامعة رقم 184 ،بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأشار منصور حسن فى بيان اليوم الاثنين ، إلى أن كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة أطلقت مبادرة "خليك مدرب إبنك" وتهدف إلى توعية وتدريب وإكساب أمهات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مهارات وأساليب وآليات تمكنهم من التعامل مع أبنائهم داخل المنزل، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على أبنائهم فى تحسين كافة المهارات المهنية والاجتماعية والذاتية واللغوية والحركية لديهم.

وأضاف منصور حسن : إن طلاب الكلية سوف يشاركون فى المبادرة، من خلال إعداد سلسلة من الفيديوهات التدريبية التى تشرح بعض الأنشطة التدريبية، وطرق تنفيذها داخل المنزل وبأدوات بسيطة متوفرة داخل المنزل.

وكان مجلس جامعة بنى سويف، قد وافق برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على إطلاق اسم أبو بكر محمد فنى تمريض بالمستشفى الجامعى على إحدى قاعات الرعاية المركزة بقسم الحالات الحرجة، محل عمله، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته بالتهاب فى المخ واحتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي

وأكد منصور حسن، أن إطلاق اسم فنى التمريض على إحدى قاعات الرعاية المركزة، يأتى تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، وتحمله مسئولية عمله بجانب زملاءه داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى مثنياً على أداءه وتفانيه فى العمل منذ أن التحق بالعمل داخل المستشفى، لافتا أن إطلاق اسم الراحل يأتى من تقدير الجامعة تجاه أبناءها وفاءاً لهم بعد رحيلهم. 


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