إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، و بالفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الاقليمى الصحراوى اتجاة القاهرة - بالقرب من مدينة وادى النطرون وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.