إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، و بالفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الاقليمى الصحراوى اتجاة القاهرة - بالقرب من مدينة وادى النطرون وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة