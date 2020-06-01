إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب اليوم 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز النوبارية بالبحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.