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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:42 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب اليوم 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز النوبارية بالبحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية.

وتم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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