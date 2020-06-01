اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكوامل سوهاج

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:58 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكوامل سوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة بالقرب من ميدان الكوامل دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة بين سيارتين على الطريق تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، ورفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة بين سيارتين بمدخل مدينة الكوامل دائرة القسم ووجود مصابين في الحادث.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بوجود مصادمة ومصابين بالقرب من ميدان الكوامل  دائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجره قيادة المدعو إسلام ك ج ع 31 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الإمامي الأيسر وإصطدم بالسيارة أخرى قيادة المدعو السيد فراج ح ح  25 سنة سائق ويقيم شارع أبو القاسم دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي وأحمد م ص م 23 سنة نقاش ويوسف خ ي ع 21 سنة نقاش ومحمد ا ح م 23 سنة طالب ويقيمون بناحية الخلوة دائرة مركز أخميم من مستقلي السيارة الثانية " جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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