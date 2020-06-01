اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 12:08 م
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إصابة 4 أشخاص فى تبادل إطلاق نار بقرية الفحيرة السمطا بقنا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 م
إصابة 4 أشخاص فى تبادل إطلاق نار بقرية الفحيرة السمطا بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الفحيرة السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، نتيجة خلافات الجيرة، وتم تبادل إطلاق نار بين الطرفين.


تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطاراً من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 4 أشخاص نتيجة تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقيرة الفحيرة السمطا بمركز دشنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء أحمد فهمى بقطاع الشمال وفرض كردون أمنى لمنع تجدد الإشتباكات بين العائلتين وتم تحريك سيارتين إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جامعة جنوب الوادى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.


 

محافظة قنا

مشاجرة

جامعة جنوب الوادى

قرية السمطا

اخبار مصر

مديرية امن قنا

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