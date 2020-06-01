إصابة رئيس جامعة مدينة السادات بفيروس كورونا

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت جامعة مدينة السادات، اليوم، إصابة الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، وصرح رئيس جامعة السادات، إنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، وتم حجزه بالمنزل حيث يخضع للحجر الصحى المنزلى.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتلقى العلاج وأن حالته مستقرة وأنه يطمئن الجميع، وتتمنى إدارة الجامعة والعاملين والطلاب جميعهم الشفاء العاجل ولجميع المصابين.

على الجانب الآخر عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً طارئاً لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب انتهائه من اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أكد خلاله على تشكيل لجان بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والأمن الوطنى ومديرية الأمن للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أى حالة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى ووصول العلاج لهم، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان سيتم بإشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمتابعة الإجراءات على ارض الواقع والمرور على كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، حضر الاجتماع الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن ووكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ومدير إدارة الطب الوقائى.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول لمواجهة الفيروس، كما أكد على منع الاجازات لمدة شهرين للأطباء والأطقم الطبية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، موجهاً بتخصيص خط ساخن بالمحافظة للتواصل مع اللجان ومتابعة إستفسارات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بشأن فيروس كورونا بجانب الخط الساخن لوزارة الصحة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنبيه على مسئولى المخازن بالمستشفيات بالتواجد اليومى وبصفة مستمرة ومتابعة صرف الأدوية اللازمة، كما شدد على وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان يومى متضمن عدد الأسرة المشغولة والشاغرة بالمستشفيات بدائرة المحافظة وتحديث البيانات بشكل دورى.

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من إرتداء الكمامات الطبية والإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين، كما شدد على عدم دخول أى مواطن للمنشأت الحكومية بدون إرتداء الكمامات للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على المتابعة الشديدة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاسبوعين القادمين سيشهدان ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس.