ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إسبانيا تعتزم سحب قواتها هذا الصيف، من قاعدة "جران كابيتان" فى بسماية بالعراق، أهم قاعدة عسكرية للإسبان فى البلاد، ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها "إن سحب القوات يأتي نظرا لإتمام تلك القاعدة لمهمتها"، حيث كانت /جران كابيتان/ إحدى مراكز "بناء قدرات الحليف" التي يديرها التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، وكانت القاعدة معنية بتدريب قوات الأمن العراقية.
ووفقا لصحيفة "إل باييس"، يوجد 530 جنديا إسبانيا في العراق، تمركز 350 منهم في قاعدة (بسماية) قبل تفشي جائحة "كورونا".
وكانت صحيفة الباييس، ذكرت أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قال إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تمديد إجراءات العزل العام الطارئة التي تفرضها اتقاء لفيروس كورونا، وذلك لمرة أخيرة مدتها أسبوعان تنقضي في 21 يونيو على ألا تقيد الحكومة بعدها حركة المواطنين.
وأبلغ سانتشيث رؤساء الحكومات الإقليمية خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأن هذه ستكون المرة الأخيرة لتمديد العزل العام مع انخفاض معدلات الإصابة في إسبانيا بصورة كبيرة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات في البلاد زاد أربع حالات السبت ليبلغ 27125، مما يعكس تراجعا كبيرا في الوفيات اليومية بينما تسيطر إسبانيا على التفشي.
وزاد عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 271 الليلة الماضية إلى 239228 السبت.
وفرضت إسبانيا، إحدى أشد الدول تضررا بجائحة كورونا، حالة طوارئ يوم 14 مارس شملت عزلا عاما صارما لا يتسنى للمواطنين فيه أن يبرحوا منازلهم إلا لشراء الطعام والتماس الرعاية الطبية أو للعمل الذي لا يمكن أداؤه من المنزل. وتخفف السلطات حاليا تلك القيود تدريجيا.
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