اليوم السابع
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إزالة 18 حالة تعد فى حملة لمركز ومدينة ناصر ببنى سويف

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:04 م
إزالة 18 حالة تعد فى حملة لمركز ومدينة ناصر ببنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية حملة مكبرة تمت خلالها إزالة 18 حالة تعد على مساحة فدان و5 قراريط أرض زراعية بقرية دلاص التابعة لدائرة المركز.

أكد الدكتور محمد هانى  محافظ بنى سويف، فى بيان له أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.

واضاف المحافظ فى بيان أنه يتابع يوميا سير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

 

 

 


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