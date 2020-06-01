اليوم السابع
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إدارة إسنا الصحية: الكشف وتقديم العلاج لـ28 حالة إصابة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:39 ص
إدارة إسنا الصحية: الكشف وتقديم العلاج لـ28 حالة إصابة بكورونا الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الساعات الماضية الكشف وإعطاء العلاج لـ28 حالة ظهر منهم 4 إيجابى ببندر إسنا 2 حالة وحالة بقرية وابورات المطاعنة وحالة بقرية الدير، ويتم الإتصال بالحالات الذين تسلموا أدوية العزل المنزلى منهم الإيجابى والسلبى على حد سواء، حتى تسليم أدوية لهم للوقاية ولدعمهم.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم اليوم الإثنين، الكشف على 38 حالة بمستشفى صدر إسنا، حيث سيتم سحب المسحات لـ15 حالة، والباقى سيتم الكشف عليهم وإعطاءهم العلاج، موضحاً أنه غداً سيتم الكشف عن الباقى حتى الإنتهاء منهم جميعاً حتى يوم الأربعاء المقبل، موجهاً الشكر لكل من الدكتور مصطفي أبو الخير، والدكتور حسين عبد النعيم، والدكتور عبد الهادي زيدان، والدكتور عبد الحكم شنقير، وكل طاقم صدر إسنا.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة إرتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشدداً أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

 


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