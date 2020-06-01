إجراءات وقائية مشددة بمحكمة زينهم للحد من إنتشار فيروس كورونا

كتب سليم على

اتبعت محكمة جنوب القاهرة "زينهم" بمنطقة السيدة زينب، إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عقب عودة المحاكم للعمل وفقا لقرارات وزارة العدل.

وعمل رجال الأمن بالمحكمة على تنفيذ تلك الإجراءات بجدية وحسم، حيث الزم رواد المحكمة من الموظفين والمحامين والمواطنين بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي للوقاية من مخاطر كورونا .

كما تشهد المحكمة حملات تعقيم مستمرة للأروقة الداخلية وقاعات المحكمة المختلفة التي تنظر الجلسات للوقاية من مخاطر الفيروس. كانت وزارة العدل أصدرت عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر، بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها، وكذلك الموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة، كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك. كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم،كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها، كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط. ويتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.