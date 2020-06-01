وأضاف أن نتيجة الفحوصات أظهرت وجود ما لايقل عن 434 حالة إصابة إيجابية من بين الذين شملتهم هذه الفحوصات الطبية، تضمنت 166 سيدة من الحوامل، بالإضافة إلى 15 طفلا".

وتابع: إن حالات الإصابة الإيجابية تزيد بمقدار 73 حالة عما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أن عدد الفحوصات التى أجريت خلال فترة العام الحالى يقل 97 حالة عن عدد الحالات التى خضعت لفحوصات طبية خلال نفس الفترة من العام الماضى.