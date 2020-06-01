أمن الوادى الجديد يتدخل لفض مشاجرة بين أشخاص بمدينة الخارجة دون إصابات (صور )

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تدخلت قوات من قسم شرطة الخارجة ومديرية أمن الوادى الجديد منذ قليل للسيطرة على مشاجرة بين أشخاص قبيل دخول وقت الحظر بشارع النبوى المهندس، وذلك لخلافات بينهم، حيث قام عدد من الأشخاص بالتعدى لفظيا على آخرين بمسكنهم وحاولوا التعدى عليهم بالضرب مما تسبب فى تجمع العشرات من المواطنين فى الشارع وعلى الفور توجهت قوة شرطة لموقع البلاغ وجرت السيطرة على الأمور دون اية إصابات وتحرر محضر بالواقعة وجارى إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق .

وكان ورد اخطار للواء هشام لطفى مدير امن الوادى الجديد يفيد بوقوع مشاجرة بين اطراف بشارع النبوى المهندس دون وقع اصابات وتجمهر عدد من المواطنين قبيل دخول موعد الحظر وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وقامت بتفريق التجمعات والسيطرة على الموقف دون اية إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .



























