أمن الجيزة يواصل تتبع غير الملتزمين بارتداء الكمامات بالميادين والشوارع

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، إعداد ونشر الأكمنة الشرطية، بالطرق والميادين، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي السيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتداءه كمامة طبية، أو وجود أى راكب بدون كمامة، في اليوم الثالث لتنفيذ قرار تحرير محاضر ضد الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وشهد اليوم الأول والثاني، لتطبيق القرار تحرير العديد من المحاضر للسائقين، ولمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، بأنحاء محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس. فإنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.