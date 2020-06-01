اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:44 م
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أمن أسوان يرصد 188 مخالفة مرورية وضبط 670 هاربا من أحكام

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:43 م
أمن أسوان يرصد 188 مخالفة مرورية وضبط 670 هاربا من أحكام حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان  لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 188 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط  دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 22 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 27 مخالفة ، وتحرير 44 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 93  مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كما تم فحص 25 قائد سيارة قائد بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص ،عن ضبط سائق   لتعاطيه اقراص مخدرة .

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 

 


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