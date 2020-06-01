اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 03:04 م
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أمريكا: تخوفات من انتشار كورونا فى ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:41 م
أمريكا: تخوفات من انتشار كورونا فى ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد مظاهرات أمريكا
أ ش أ

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أعرب مسئولون أمريكيون عن تخوفاتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية على مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصول الإفريقية جورج فلويد، وقال حاكم ولاية "مينيسوتا" الأمريكية، تيم فالز - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه يتوقع زيادة الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير فى ولايته مع استمرار تظاهر مجموعات كبيرة من المحتجين على ارتكاب انتهاكات بحق أصحاب البشرة السمراء.
 
وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد قال أيضا ، فى مؤتمر صحفى عقد يوم السبت الماضى، إنه بالرغم من حق المواطنين فى الاحتجاج، حتى خلال وجود الجائحة، عليهم أيضا واجب حماية صحة أنفسهم والآخرين.
 
وأضافت الشبكة، أن إجمالى الإصابات بالفيروس الوبائى فى البلاد بلغ صباح اليوم الاثنين1790191 حالة، فضلا عن 104383 حالة وفاة، مشيرة إلى توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة بعد اندلاع التظاهرات.
 
يذكر أن، أعداد وفيات فيروس كورونا تخطت 100 ألف حالة فى ذات الأسبوع الذى شهدت فيه جميع أنحاء أمريكا احتجاجات على مقتل فلويد على يد الشرطة فى مدينة "مينيابوليس" الأمريكية، حيث شهد أمس الأحد وحده 20 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات أعلنتها جامعة "جونز هوبكنز".
 

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