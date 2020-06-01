اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 07:41 م
خالد صلاح
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ألبانيا تعيد فتح حدودها لكنها تواصل منع التجمعات

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:15 م
ألبانيا تعيد فتح حدودها لكنها تواصل منع التجمعات تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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أعادت ألبانيا، اليوم الاثنين، فتح حدودها البرية وسمحت للسكان بحرية التنقل بعد 79 يوما من قيود فيروس كورونا لكنها ستواصل منع الأنشطة الجماعية حتى 23 يونيو حزيران.

وقال مسؤول صحى، إن الوضع "مستقر" رغم زيادة حالات الإصابة اليومية.

وسجلت ألبانيا التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة 1143 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة.

وستبدأ المباريات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم التي يفتقدها الألبان كثيرا، هذا الأسبوع دون جمهور.

وأعيد اليوم أيضا فتح الحدائق وصالات الإنترنت والصالات الرياضية بمقتضى إرشادات توجيهية تتعلق بالنظافة. والمتاجر مفتوحة بالفعل.

وسيظل النقل الجماعى متوقفا وكذلك ارتياد دور السينما والملاهي الليلية وحمامات السباحة حتى 23 يونيو بالإضافة إلى حفلات الزفاف والمؤتمرات وجلسات المحاكم.

ولمساعدة السياحة على تعويض خسائرها أعادت السلطات اليوم الاثنين، فتح الشواطئ الملحقة بالفنادق وسمحت لمن هم من أصل ألباني بدخول البلاد في العطلات.


البانيا

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فيروس كورونا

قيود كورونا

وفيات كورونا

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