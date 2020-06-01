أفريقيا تتجاوز 147 ألف إصابة بكورونا والوفيات 4228 شخصا

هند المغربي

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى أفريقيا ليصل، اليوم الاثنين، إلى 147 ألفا و99 إصابة، حيث انتشر الوباء فى 53 من دول القارة الـ54، ووفقا للاتحاد الأفريقى سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 4 آلاف و228 حالة وفاة على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى، وتعافى 61 ألفا و808 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 43 ألفا و949 إصابة، تليها غرب أفريقيا 35 ألفا و125إصابة وجنوب أفريقيا 34 ألفا و888 إصابة وشرق أفريقيا 17 ألفا و42 إصابة ووسط أفريقيا 16 ألفا و95 حالة.

ومن جانبه أفاد المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا من الممكن أن يلقوا مصرعهم فى السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التى تمت على 47 دولة فى الإقليم الأفريقى لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التى يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة، فى الوقت الذى لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط فى وحدة العناية المركزة فى المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا فى القارة السمراء لاحتواء الجائحة.