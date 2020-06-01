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أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:24 م
أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ، إذ تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10201 نقطة، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية البنك التجاري الدولي، حديد عز، القلعة للاستشارات المالية، السويدي إليكتريك، إعمار مصر للتنمية، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1512 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11776 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3910 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 674 نقطة.
 
وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.
 
كما قررت إدارة البورصة، تعليق العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.
 

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