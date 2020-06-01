أسهم البنوك تحافظ على صعود بورصة البحرين بأولى جلسات شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.02% رابحاً 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.98 مليون سهم بقيمة 905.5 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.49% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.12%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.98%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.58%، 0.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 27.48% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 6.67%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.22% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.7%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، اليوم الاثنين، عن إغلاق صندوق "ماونت رو" لإدارة الدين باستثمارات بلغت 318 مليون يورو، متجاوزاً الهدف المحدد للاكتتاب عند 300 مليون يورو، وسوف تسعى مجموعة إدارة الدين في إنفستكورب، عبر "ماونت رو" إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية لإنشاء وإدارة محفظة متنوعة من القروض المضمونة الأوروبية ذات الحجم الكبير، وغير المتعثرة، ويركز هذا الصندوق على استهداف أكبر الشركات الأوروبية وأكثرها سيولة بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين يفوق 200 مليون يورو سنوياً.

وتم تكوين المحفظة الحالية للصندوق لتكون ذات خصائص ثابتة مع دراية بتداعيات وباء "كوفيد-19"، والسعي إلى الاستفادة من اضطرابات السوق للحصول على قروض عالية الأداء بمستويات كلفة مخفضة، ويركز صندوق "ماونت رو" الذي استخدم بالفعل 35% من رأس المال الملتزم على القطاعات والشركات التى تعتقد إنفستكورب أنها أقل عرضة للتأثر بـ"كوفيد-19" بهدف التمكن من توزيع عائدات فصلية قوية وثابتة.