اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 09:20 ص
خالد صلاح
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أسعار النفط ترتفع قليلا قبيل اجتماع محتمل لأوبك+

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:04 ص
أسعار النفط ترتفع قليلا قبيل اجتماع محتمل لأوبك+ اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف اليوم الاثنين، إذ تنظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 35.53 دوللار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة.

يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو. وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي "التركيز منصب على أوبك+،" مشيرا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا. كانت أوبك+ اتفقت في ابريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو  ويونيو عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وقال لي "قد نشهد تراجعا حذرا في أسعار (الخام) نظرا لتأخر حركة أسعار المصب... لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارا."

 


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اسعار النفط

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خام أوبك

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