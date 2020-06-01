أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 1- 6 -2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 1-6 -2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.



إيقاف تداول 20 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، المهندس للتأمين، مصر للفنادق، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.



البورصة تربح مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.65%، والعرب على 6.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه، 240.5 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 675 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.734 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.331 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة: - رواد السياحة- رواد بسعر إغلاق 7.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.35%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.326 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 9.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.456 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.