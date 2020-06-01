يريفان (أ ش أ)

سجل المركز الأرمينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 9492، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في أرمينيا أنه وفقا للمركز، تم إجراء 58 ألفا و668 اختبارا لفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 139 شخصًا بسبب الفيروس التاجي، بينما تعافى 3402 مريض.

وتم إعلان حالة الطوارئ في أرمينيا بهدف مكافحة انتشار الفيروس يوم 16 مارس 2020 لمدة شهر وتم مدها حتى 13 يونيو الجاري.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان،أعلن اليوم الاثنين، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامهم بالفحص الخاص بالفيروس والذي كانت نتيجته إيجابية، ونقلت صحيفة بانوراما الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن نيكول قوله عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي".



وأضاف باشينيان، قائلا: "بعد ذلك، اجتازت عائلتي فحص الكشف أيضا ولسوء الحظ تبين أنهم مصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد لكن بدون أي أعراض تذكر"، وأشار باشينيان: "نحن جميعا معزولون ونطبق الحجر المنزلي وسأعمل من المنزل".



وخلص رئيس الوزراء، قائلا: "لاحظت خلال ورشة عمل أن نادلا كان دون قفازات وقدمت له ملاحظة وبعد حين تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".