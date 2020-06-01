اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا، و وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة

المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال

رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر

رئيس الوزراء: وضع سقف لتكلفة علاج كورونا منعا للمبالغة فى المستشفيات الخاصة

"الصحة":القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا

وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة

الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة

وزيرة الصحة: توفير 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا

مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات في رمضان والعيد

وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى

ارتفاع درجة حرارة رجاء الجداوى فى الحجر الصحى.. وابنتها: ادعوا لها

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا


كورونا

فيروس كورونا

الصحه

وزاره الصحه

اخبار مصرية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير "الصحة العالمية": التبغ من أكبر التهديدات للصحة العامة على الإطلاق

الأحد، 31 مايو 2020 05:42 م

مسئول بالصحة: الدولة تبذل جهودا بمجال البحث للتوصل إلى علاج لكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:01 م

تعديل مواعيد الحظر لتنتهى 5 صباحا.. ووزيرة الصحة تكشف أكثر 6 محافظات إصابة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 04:15 م

وزيرة الصحة تكشف أكثر 6 محافظات إصابة بكورونا.. وتؤكد: وفرنا 10.5 مليون جرعة علاج للمصابين والمخالطين والمعزولين منزليا.. ولدينا 35 ألف سرير للعلاج بالمستشفيات.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد الحظر لتنتهى 5 صباحا

الأحد، 31 مايو 2020 03:53 م

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة..وضوابط للمستشفيات الخاصة المشاركة في علاج " كورونا" منعاً للمبالغة في تكلفة العلاج والعزل..ووزيرة الصحة: 6 محافظات الأعلى في الإصابة بالفيروس على مستوى مصر

الأحد، 31 مايو 2020 03:07 م

"الصحة":القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة