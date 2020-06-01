أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا، و وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة
المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال
رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر
رئيس الوزراء: وضع سقف لتكلفة علاج كورونا منعا للمبالغة فى المستشفيات الخاصة
"الصحة":القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا
وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا
وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما
وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة
الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة
وزيرة الصحة: توفير 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا
مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات في رمضان والعيد
وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى
ارتفاع درجة حرارة رجاء الجداوى فى الحجر الصحى.. وابنتها: ادعوا لها
وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا
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