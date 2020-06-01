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"آداب جامعة القناة" تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:44 ص
"آداب جامعة القناة" تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.. صور الدكتور عادل السعدني عميد كلية آداب
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تستعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، بكافة إمكانياتها لبدء التجهيز للجان الامتحانية للفصل الدراسي الثاني، لطلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي الحالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيرس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية.

وتابع عميد الكلية أعمال التجهيز للجان الامتحانية، وحيث تم تجهيز الكراسي والمقاعد المخصصة واللافتات بكافة اللجان والتي تم تخصيصها للامتحانات بكافة مباني الكلية والتي ستعقد بدءا من الأربعاء الموافق ١ يوليو القادم.

وأشار الدكتور عادل السعدني، فى بيان، إلى أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا من خلال الالتزام بالتباعد بين الطلاب الممتحنين مسافة مترين على الأقل داخل الجان الامتحانية، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة من حولهم.

وأوضح أنه سيتم توفير أماكن مخصصة للعزل والتعقيم بمباني الكلية، ومع تواجد شركة متخصصة تعمل يوميا بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بكافة القاعات والمدرجات بمباني الكلية.

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جامعه القناه

جامعه قناه السويس

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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