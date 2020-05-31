اليوم السابع
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8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

الأحد، 31 مايو 2020 04:00 ص
8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم محطه الضبعه النوويه
كتبت رحمة رمضان

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هناك 8 أسباب جعلت أرض الضبعة المخصصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء ثانى أفضل محطة نووية على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات الأمان بالمحطة مقارنة بالمحطات الأخرى.
 
ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن الأسباب التى جعلت المشروع النووى المصرى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالضبعة تحصل على ثانى أفضل مشروع نووى بالعالم، وهى كالآتى:
 
1- المفاعل النووى من الجيل الثالث، حيث يتم بناء المشروع النووى، كما يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".
 
2- لديه استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.
 
3-  ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة.
 
4-  مدة عمر المحطة تصل  لـ60 عاما.
 
5- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.
 
6-  مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.
 
7- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.
 
8- يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "VVER 1200.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة

المشروع النووى

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