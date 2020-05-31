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138 وفاة في روسيا وأكثر من 9 آلاف حالة جديدة بكورونا والحصيلة 400 ألف مصاب

الأحد، 31 مايو 2020 09:59 ص
138 وفاة في روسيا وأكثر من 9 آلاف حالة جديدة بكورونا والحصيلة 400 ألف مصاب كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد اليوم الأحد، تسجيل 9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 316 حالة عن اليوم السابق، لتتجاوز حصية المصابين 400 ألفا، منوها برصد روسيا تسجل 138 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.

وقال موقع السجل الحكومي للأدوية في روسيا إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء "أفيفافير"، الذي يحمل اسم "فافيبيرافير" الدولي.

 

وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية آمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أى آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

 

 


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علاج كورونا

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