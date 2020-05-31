138 وفاة في روسيا وأكثر من 9 آلاف حالة جديدة بكورونا والحصيلة 400 ألف مصاب

كتب سمير حسنى

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد اليوم الأحد، تسجيل 9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 316 حالة عن اليوم السابق، لتتجاوز حصية المصابين 400 ألفا، منوها برصد روسيا تسجل 138 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.