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يسرى المهداوى: قطع الكهرباء عن شركة راكتا لعدم قدرتها على دفع الفواتير

الأحد، 31 مايو 2020 12:56 م
يسرى المهداوى: قطع الكهرباء عن شركة راكتا لعدم قدرتها على دفع الفواتير شركة راكتا
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة شركة راكتا للورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن توقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 ، بسبب قيام شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء بقطع الكهرباء عن الشركة، لعدم تمكنها من سداد الفواتير ،منذ شهر يوليو 2019 ، لافتا فى بيان للشركة اليوم أن الشركة لا تمتلك راس مال عامل، كما لم تستطع الاقتراض من اي جهة  ،وبالتالي لم تحقق اي كمية انتاج من الورق والكرتون حتى تاريخه .

أشار يسرى المهداوى  أن الشركة كانت تستهدف تصنيع 2227 طنا خلال شهر ابريل الماضيى، كاشفا ان خسائر الشركة خلال شهر ابريل الماضى بلغت نحو 10.8 مليون جنيه  ، حيث ارتفعت الخسائر بنحو مليون جنيه نتيجة زيادة الاعباء ، كما تان معدل الانتاج حقق فقط 5% من الخطة و7% من الفترة المماثلة من العام الماضى .

وقرر مجلس الادارة، تشكيل لجنة من القطاع المالى والادارة القانونية وقطاع المبيعات والمراقبة الداخلية لتحصيل المتأخرات لدى العملاء سواء الافراد او الشركات .

يشار أن المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، كشفت عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري،  بداية من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020 ،ارتفاع خسائرها بنسبة 4% على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 84.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 80.73 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 


راكتا

يسري المهداوي

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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