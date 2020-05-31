وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لفظ الدكتور أشرف القاضى بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد وصوله إلى مستشفى أسوان التحصصى "الحجر الصحى".

ويعتبر الدكتور أشرف القاضى وتخصصه باطنة وحميات هو ثانى طبيب فى أسوان يتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان الأول الدكتور أحمد محمود أبو صادق لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالفيروس خلال الايام القليلة الماضية ،وتوفى بعد وصوله الحجر الصحى بساعات .

كما توفى خلال الأسابيع الماضية داخل مستشفى الحجر الصحى ممرض مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد،وهو إيليا عبده تواضروس 45 سنة، كان يعمل ممرضا بوحدة صحة الخزان بمدينة أسوان.

وفى سياق متصل، شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الجمعة، شفاء 7 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت هى: "عبد الرحمن.ع.م، ورحاب.ر.ح، وأحمد.م، وجيهان.م.ف، ومحمد.ج.م، ومحمد.ج.و، ويوسف.ا.ع".