وصول 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية تقل 624 مصريا

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى لإعادة المصريين من الممكلة العربية السعودية، وعلى متنها 624 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن رحلات شركة مصر للطيران واير كايرو وصلت مطار القاهرة قادمة من السعودية وعلى متنها 624 مصريا كانوا عالقين هناك، حيث وصل على الرحلة الأولى لمصر للطيران القادمة من جدة 150 مصريا، والرحلة الثانية عليها 300 مصريا، والرحلة الثالثة لشركة إير كايرو قادمة من جدة وعلى متنها 174، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.