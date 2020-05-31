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وصول رحلة ثانية من السعودية لعالقين مصريين تقل 174 راكبا لمطار مرسى علم.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 02:09 م
وصول رحلة ثانية من السعودية لعالقين مصريين تقل 174 راكبا لمطار مرسى علم.. صور وصول رحلة طيران لعالقين مصريين من جدة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار مرسى علم الدولى، ظهر اليوم الأحد، رحلة طيران ثانية استثنائية، قادمة ايضا من مدينة جده السعودية، ، تقل على متنها 174 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى .

 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة جدة التى وصلت، تعد الرحلة الثانية التى وصلت اليوم من مطار جدة السعودي، وضمن عدد كبير من الرحلات التى وصلت من الاراضى السعودية، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولي، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

 

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

 

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مدينة جده السعودية، تقل على متنها 167 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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مرسى علم

العالقين بالخارج

فنادق الحجر الصحي

السعودية

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