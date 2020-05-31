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وزير الكهرباء: نهتم برفع كفاءة الكوادر البشرية ونقل الخبرات إقليميا وأفريقيا

الأحد، 31 مايو 2020 01:54 م
وزير الكهرباء: نهتم برفع كفاءة الكوادر البشرية ونقل الخبرات إقليميا وأفريقيا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعها برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعرض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع من خلال رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتى النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.
 
وأكد الدكتور شاكر، على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.
 
واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أكد فيه، أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021 تتمثل فى :
 
• إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59824  ميجاوات  بنسبة تطور 0,24% عن العام المالى المتوقع  2019/2020 .
 
• زيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام المالى المتوقع  2019/2020.
 
•انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2019/2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبه ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالى 26,8 % من إجمالى الطاقة المولده.
 
•زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام المالى المتوقع 2019/2020.
 
•زيادة عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام المالى المتوقع  2019/2020.
• تنفيذ استثمارات بحوالى 32,4 مليار جنيه
 
-الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
 
•استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
 
•استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .
 
•استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها:
 
- إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.
- لتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
 
- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.
 
الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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