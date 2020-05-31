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وزير الصحة العراقى يعلن منح الكوادر الطبية قطع أراضى لجهودهم فى مواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:06 ص
وزير الصحة العراقى يعلن منح الكوادر الطبية قطع أراضى لجهودهم فى مواجهة كورونا فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، الدكتور حسن محمد التميمي، ما أعلن سابقا عن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي الوزارة، تثمينا لفعالية جهود الكوادر الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.

وأشار الوزير بحسب كلمة نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة العراقية في "فيسبوك" إلى التنسيق مع محافظ بغداد، على تخصيص قطع أراض لكافة العاملين في دوائر صحة بغداد، بغض النظر عن خدمتهم.

كما وجه الوزير شكر وتكريم لكوادر الوزارة بمبالغ مالية من الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجبابتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة

وثمن التميمي جهود الكوادر الصحية الكبيرة كونهم خط الصد الأول المدافع عن الوطن في هذه الأزمة.

 

وأكد الوزير على "اهتمام الوزارة بتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة لهم وجميع المصابين في مؤسساتنا الصحية".

وأشار الوزير إلى الكوادر الطبية كافة بضرورة مواصلة الجهود لعلاج المصابين ولخروج البلد من من هذه الأزمة والقضاء على هذا الفيروس .


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الاطقم الطبية

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