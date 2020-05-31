وزير الصحة العراقى يعلن منح الكوادر الطبية قطع أراضى لجهودهم فى مواجهة كورونا

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، الدكتور حسن محمد التميمي، ما أعلن سابقا عن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي الوزارة، تثمينا لفعالية جهود الكوادر الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.
وأشار الوزير بحسب كلمة نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة العراقية في "فيسبوك" إلى التنسيق مع محافظ بغداد، على تخصيص قطع أراض لكافة العاملين في دوائر صحة بغداد، بغض النظر عن خدمتهم.
كما وجه الوزير شكر وتكريم لكوادر الوزارة بمبالغ مالية من الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجبابتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة
وثمن التميمي جهود الكوادر الصحية الكبيرة كونهم خط الصد الأول المدافع عن الوطن في هذه الأزمة.
وأكد الوزير على "اهتمام الوزارة بتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة لهم وجميع المصابين في مؤسساتنا الصحية".
وأشار الوزير إلى الكوادر الطبية كافة بضرورة مواصلة الجهود لعلاج المصابين ولخروج البلد من من هذه الأزمة والقضاء على هذا الفيروس .
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