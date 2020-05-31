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وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة تبدأ 21 يونيو بتأمين وتعقيم كاملين

الأحد، 31 مايو 2020 08:28 م
وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة تبدأ 21 يونيو بتأمين وتعقيم كاملين طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمرة الثانية كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة، بشأن تغيير مواعيد بدء الامتحانات، قائلاً: بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأى معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ يوم 21 يونيو 2020 القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين.
 
واعتمد الدكتور طارق شوقى جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
 
وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21  يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23  يونيو امتحان مادتي  الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12  يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
 
وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددا على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.

التربية والتعليم

امتخانات الثانوية العامة

اخبار مصر

موعد امتحانات الثانويه العامه

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