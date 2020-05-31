اليوم السابع
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وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 02:48 م
وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وليد عبد السلام - تصوير ماهر اسكندر

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قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم استقبال 11 ألف عائد من الخارج وتقديم الرعاية لهم فى المدن الجامعية، وتابع: لدينا 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا.

 

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر وزارة الإعلام، إنه يوجد حاليا 23 مستشفى جامعى من 18 جامعة تقدم خدمات علاج كورونا وتابع:"المنظومة الصخية تعمل بكفاءة".

 

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت أن نزل الشباب بها 8 آلاف حالة مصابة بكورونا مشيرة إلى أن الوزارة وفرت 1000 قافلة طبية متحركة لتوزيع الأدوية على المصابين فى العزل المنزلى.

 

وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم توفير 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا، كما وفرنا 2 مليون جرعة المصابين بالفيروس فى العزل المنزلى وتم توفير نصف مليون جرعة دوائية للمصابين بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 57 معمل للتحليل pcr بنهاية الاسبوع الجارى بالإضافة إلى 17معمل تابعة للتعليم العالى وطالبت بتنزيل تطبيق صحة مصر والذى قام بتنزيله 600 ألف مواطن حتى الآن.

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الصحة

التعليم العالي

كورونا

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