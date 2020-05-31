اليوم السابع
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وزير الأعلام اليمنى يحمل الميليشيا الحوثية مسئولية سلامة الأسرى والمختطفين فى معتقلاتها

الأحد، 31 مايو 2020 07:20 م
وزير الأعلام اليمنى يحمل الميليشيا الحوثية مسئولية سلامة الأسرى والمختطفين فى معتقلاتها وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى
أ.ش.أ

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دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إلى تنفيذ فورى لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وجدد وزير الاعلام - في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- التأكيد على استعداد الحكومة التنفيذ الفوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) حفاظًا على أرواح اليمنيين وتقديرًا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمر بها البلد وضعف الإجراءات الصحية والوقائية جراء الحرب التي فجرها الحوثيون.

وحمل الإرياني الميليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة كافة المعتقلين والمختطفين من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي والأنباء عن تسجيل إصابات في أحد المعتقلات.

ودعا ‏الإرياني الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث تحمل مسئولياتهم الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على الميليشيا لتنفيذ الاتفاق وإطلاق كافة المعتقلين والمختطفين دون اجتزاء أو استثناء أو قيد أو شرط.  


الحوثى

ميلشيا الحوثى

اليمن

اعلام اليمن

اسرى ومعتقلين

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