اليوم السابع
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وزيرة الصحة توفير : 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 02:24 م
وزيرة الصحة توفير : 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا الجرعات الدوائية التى تم توفيرها لمرضى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزيرة الصحة هالة زايد ، أن نزل الشباب بها 8 آلاف حالة مصابة بكورونا مشيرة الي أن الوزارة وفرت 1000 قافلة طبية متحركة لتوزيع الادوية علي المصابين في العزل المنزلى .
 
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وقالت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر وزارة الإعلام، أنه تم توفير 8 مليون جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا ، كما وفرنا 2 مليون جرعة المصابين بالفيروس في العزل المنزلي وتم توفير نصف مليون جرعة  دوائية للمصابين بالمستشفيات ، مشيرة الى أنه سيتم توفير 57 معمل للتحليل pcr  بنهاية الاسبوع الجارى بالإضافة إلى 17معمل تابعة للتعليم العالي وطالبت بتنزيل تطبيق صحة مصر والذي قام بتنزيلة 600 الف مواطن حتى الآن.
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الصحة

التعليم العالي

كورونا

فيروس كورونا

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