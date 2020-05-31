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وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة

الأحد، 31 مايو 2020 02:32 م
وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا ، الذين مر أسبوعين على شفاءهم ، التبرع بالبلازما فى مراكز نقل الدم ، لمساعدة الحالات الحرجة ، مضيفة أننا مازلنا تستخدم الهيدوكسي كلوركين ونتائجه فعالة وإيجابية في الحالات البسيطة.
 
 
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام ، يوجد 35 ألف سرير في وزارة الصحة فقط، غير المستشفيات الجامعية التابعة للتعليم العالي، مشيرة إلى إننا نعمل بتكامل منذ اللحظة الأولي وبتنسيق في دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
 
 
ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا وتابعت متعشمة في كل الاطقم الطبية الخير والقيام بدور اكبر خلال الفترة المقبلة .
 
 
 

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