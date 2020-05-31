وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها تتوجه بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا وتابعت متعشمة في كل الاطقم الطبية الخير والقيام بدور اكبر خلال الفترة المقبلة .

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام، أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفي الى 376 مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير .