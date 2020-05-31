اليوم السابع
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وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى

الأحد، 31 مايو 2020 02:10 م
وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها تتوجه بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا وتابعت متعشمة في كل الاطقم الطبية الخير والقيام بدور اكبر خلال الفترة المقبلة .
 
وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام، أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفي الى 376 مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال خطاب أرسلته الوزارة إلى كافة القطاعات والجهات التابعة لها تحت عنوان هام وفورى، برفع درجة الاستعدادات القصوى فى كافة المستشفيات التابعة لها والمتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فبروس كورونا المستجدة.

ووجهت الوزارة فى منشور لها، كلاً من قطاع الطب العلاجي، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وكافة وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بإجراء حصر كامل للقوى البشرية "أطباء، تمريض، تخصصات أخرى" بكل مستشفى شاملاً كافة الأطباء على قوة العمل والحاصلين على إجازات ونوعها ومدتها.

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