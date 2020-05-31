وزيرة التضامن تقدم التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيدهم السادس والثمانين

كتب مدحت وهبة

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التهنئة للإعلاميين فى مصر وعلى رأسهم الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام بمناسبة عيد الإعلاميين رقم السادس والثمانين.



وقالت في رسالة مصورة: "كل عام وكل الإعلاميين في الإعلام المقروء والمسموع والمرئى بخير، أهنئ بعيدكم السادس والثمانين، ومنذ هذا التاريخ وأنتم مجاهدون، دائما نبراس الهمم وأهل التنوير، تدعموا مصر وقت الأزمات وتنقلون إلينا الأنباء السارة وتساهمون فى بناء الوطن وتشكيل الوعى".



وأضافت القباج أن الإعلام شريك للتنمية وأصبح متطوراً مع تطور الوقت وأصبحت مهامه ثقيلة، مضيفة أن الوزارة دائما ما تساند الإعلام وتحتاج دعمه فى كل قضايا التنمية لأن مهمته كبيرة فى بناء الوطن.





وقدمت القباج التهنئة إلى الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، معربة عن ثقتها التامة فى أنه سيكون خير قائدٍ للإعلام وسيحدث طفرة فى الوعي لدى المصريين، مضيفة: "نفخر بالتعاون معكم ونقف مع بعضنا فى بناء الوطن وتشكيل الوعى الإيجابي".

