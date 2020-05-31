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وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

الأحد، 31 مايو 2020 01:33 م
وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من غد الاثنين الأول من يونيو وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة اجمالية 4.91 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه، علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي

وكانت القباج قد اعتمدت خطة لصرف معاشات شهر يونيو بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لصرف المعاشات على أيام متفرقة حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.
كما يتم الصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف أيام الاربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.
اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.
كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو، كما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من صباح الغد الأثنين الموافق الاول من يونيو.


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