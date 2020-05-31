هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه يجرى تنفيذ مشروع لإنشاء 7 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي فى مناطق التقاطعات المرورية بتكلفة تصل غلى 1.035 مليار جنيه، بهدف تخفيف التكدسات المرورىة على الطريق وتقليل التقاطعات السطحية.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن الكبارى الجديدة الجارى إنشاؤها، كبارى (قلما - الشرقاوية - طوخ/ طنبشا- دسونس /أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو)، حيث ستساهم هذه الكبارى فى تحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية وتقليل الحوادث.

وفى السياق أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة بطول 73 كم بالكامل نهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.317 مليار جنيه، مضيفة أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارى رئيسية فى مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات المرورية بطول الطريق، والمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى، أن مشروع تطوير الطريق يشمل أيضا تطوير البر الشرقى من الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم، ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.