اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 05:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

الأحد، 31 مايو 2020 05:00 ص
هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه طريق اسكندرية الزراعى
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه يجرى تنفيذ مشروع لإنشاء 7 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي فى مناطق التقاطعات المرورية بتكلفة تصل غلى 1.035 مليار جنيه، بهدف تخفيف التكدسات المرورىة على الطريق وتقليل التقاطعات السطحية.
 
وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن الكبارى الجديدة الجارى إنشاؤها، كبارى (قلما - الشرقاوية - طوخ/ طنبشا- دسونس /أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو)، حيث ستساهم هذه الكبارى فى تحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية وتقليل الحوادث.
 
وفى السياق أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة بطول 73 كم بالكامل نهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.317 مليار جنيه، مضيفة أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارى رئيسية فى مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات المرورية بطول الطريق، والمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.
 
وأضافت هيئة الطرق والكبارى، أن مشروع تطوير الطريق يشمل أيضا تطوير البر الشرقى من الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم، ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.
 

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

الطريق الزراعى

طريق مصر الزراعى

الطرق والكبارى

الطرق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة