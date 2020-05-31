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هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية؟ دار الافتاء تجيب.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 05:27 م
هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية؟ دار الافتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

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أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية، إن كان لى بنات وليس لدى أولاد؟ وهل يحق لى كتابة الشقة للبنات لحفظ حقهم؟
 
 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور على فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، قائلا: نعم بالطبع، لو أن أحد توفى عن زوجة ولديه بنات، وأخوة أشقاء، فإن للزوجة فى تلك الحالة ثمن الوارث، والبنات لهم الثلثين، والأخوة الأشقاء لهم الباقى بعد الثمن والثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق.
 
 
أما كتابة الشقة للبنات، إن كان ذلك بغرض حرمان الباقى من الميراث فهو حرام، أما إذا كانت الكتابة لأحد الورثة، أو بعض الورثة أو كل الورثة على سبيل الإحسان، والإكرام أو رد معروف، فلا مانع فى ذلك.
 
 
وكان قد أكد مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور إبراهيم نجم ، أن دار الإفتاء نجحت فى مواجهة الفراغ الدينى الناجم عن تعليق فتح المساجد بسبب كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال الحرص على زيادة التفاعل في القضايا الوطنية والشرعية للنهوض بالوطن ومواجهة الجماعات المتطرفة من خلال الفتاوى المنضبطة وهو ما ظهر جليا في شهر رمضان وأزمة مواجهة الفيروس. 
 
 
وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن المؤسسات الدينية تضطلع بدور مهم على الصعيد الوطني والديني سواء في المناسبات الدينية أو الظروف الطارئة أو الأحوال العادية ، ومن هذه المؤسسات دار الإفتاء المصرية بدورها الديني والوطني على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي في كل الأزمات من منطلق أن الوقوف إلى جانب الوطن في وقت الشدة واجب شرعي، وهو ما ظهر جليا من خلال ما حققته صفحات دار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حققت الصفحة 42 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان، والتفاعل 36 مليون، كما حققت زيادة في عدد المتابعين نحو 260 ألف متابع.
 
 

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