نيوزويك: أنصار ترامب أكثر حماسا للتصويت من بايدن.. و53% يفضلون "جو"

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه على الرغم من أن مؤيدي الرئيس دونالد ترامب أكثر حماسًا للتصويت من مؤيدى جو بايدن ، إلا أن المرشح الديمقراطي المفترض يحتل الصدارة قبل انتخابات نوفمبر.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست و إيه بي سي نيوز أن 53 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيؤيدون بايدن مقابل ترامب ، بينما قال 40 بالمائة أنهم سيصوتون بالعكس إذا كانت الانتخابات بين الاثنين. وتظهر هذه الأرقام أن بايدن ارتفع من 50 بالمائة وتراجع ترامب من 44 بالمائة مقارنة باستطلاع سابق.

وأوضحت المجلة أنه تم إجراء آخر استطلاع عبر الهاتف بين 25 و 28 مايو ، بين عينة وطنية عشوائية من 1001 شخص بالغ. النتائج لها هامش خطأ زائد أو ناقص 3.5 بالمائة. تم إجراء الاستطلاع السابق المشار إليه في مارس.

من بين الناخبين المسجلين ، كان تقدم بايدن أكثر عند 10 نقاط ، بنسبة 53 في المائة مقارنة بـ 43 ترامب.

سئل المستجيبون: إذا كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ستجرى اليوم وكان المرشحون (دونالد ترامب ، الجمهوري) و (جو بايدن ، الديمقراطي) ، لمن تصوت؟ هل تميل إلى (ترامب) أو (بايدن)؟

وكان استطلاع سابق كشف تقدم بايدن في عدد من الولايات المتأرجحة وعلى المستوى الوطني.

كما تم سؤال مؤيدي كل مرشح عن مدى حماستهم للتصويت ، حيث كان مؤيدو ترامب أكثر حماسًا من بايدن ، وفقًا لاستطلاع واشنطن بوست وإيه بى سى نيوز.

من بين الذين قالوا إنهم سيذهبون إلى ترامب ، قال 87 في المائة إنهم متحمسون للقيام بذلك ، حيث قال 64 في المائة جدًا و 23 إلى حد ما.

بينما قال 74 في المائة لبايدن إنهم متحمسون ، 31 منهم للغاية و 43 إلى حد ما.

يعكس هذا الاستطلاع السابق أن أنصار ترامب أكثر حماسًا لدعمه مقارنة بأنصار بايدن.