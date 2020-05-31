نقيب معلمى بنى سويف: منح أسرة المعلم المتوفى بفيروس كورونا 30 ألف جنيه

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببنى سويف، اليوم الأحد، عن منح أسرة المعلم المتوفى بفيروس كورونا 30 ألف جنيها، وأسرة المصاب 10 آلاف جنيه.

وأوضح مصطفى الديب فى تصريحات له مساء اليوم الأحد أن النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتى، قررت منح المعلم المصاب بمرض كورونا والذى احتجز بأى مستشفى تابع لوزارة الصحة أو أى مكان خصصته له وزارة الصحة، مبلغ 7 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى صرف 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى من المعلمين داخل أى مستشفى عزل بسبب هذا الوباء، وذلك فور تقديم الأوراق المطلوبة، علاوة على صرف مستحقاته النقابية الأخرى.

وتابع أن النقابة الفرعية ببنى سويف، دعمت ما منحته النقابة العامة لأسرة المتوفى بعشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف جنيه للمصاب أيضا.

وأشار الديب إلى أن أسرة المتوفين والمصابين عليهم تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجان النقابية والفرعية والتى تتولى تسليمها إلى النقابة العامة بالقاهرة.