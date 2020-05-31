اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين: 10 آلاف جنيه للمصابين و20 ألفا للمتوفيين من الأعضاء بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 03:19 م
نقابة المعلمين: 10 آلاف جنيه للمصابين و20 ألفا للمتوفيين من الأعضاء بكورونا خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، وتقديم الخدمات اللازمة للمعلمين الذين يتعرضون للإصابة. 
 
وكلف "الزناتي"، اللجنة بإنهاء التفاوض سريعاً والتعاقد مع كبرى معامل التحليل ومراكز الأشعة لتوفير التحاليل اللازمة للمعلمين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض كورونا وبأسعار مخفضة للمعلمين ، وسوف تعلن النقابة تفاصيل تلك التعاقدات وأماكن المعامل على مستوى الجمهورية خلال أيام قليلة، وتبحث لجنة إدارة الأزمات بالنقابة توفير اماكن بعدد من المستشفيات لتكون مقارات للعزل الصحي للمعلمين الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا. 
 
وأكدت هيئة المكتب أنه تحسباً لمشاركة عدد كبير من المعلمين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فإن النقابة أخطرت وزارة الصحة والجهات المسئولة بتخصيص عمارات المصايف والاستراحات التابعة لها فى رأس البر والإسكندرية وكذلك عمارات بعض النقابات الفرعية بمطروح للحجز الصحى للمعلمين بصفة عامة وللمشاركين منهم في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بصفة خاصة ، على أن تقوم وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى بتجهيز هذه الأماكن بالمعدات الطبية والأطباء وهيئة التمريض والعمالة اللازمة قبل بداية الامتحانات وذلك مشاركة من النقابة مع الدولة في هذه الظروف التي اكتظت معها المستشفيات بالمرضى وعدم استيعابها للمزيد منهم ، وتضع النقابة بذلك امكانياتها في خدمة أعضائها من المعلمين.
 
كما أعلن الزناتى، أنه تقرر منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه في أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك .
 
كما أعلن النقيب أنه تقرر منح أسرة المتوفى إلى رحمة الله من المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب هذا الوباء اللعين 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة ، بجانب مستحقاته النقابية الأخرى  .
مع العلم أن تقديم الطلبات والأوراق يتم عن طريق اللجان النقابية والنقابات الفرعية التي تقوم بدورها بتسليمها للنقابة العامة .
 
 

نقابة المعلمين

اصابات كورونا من المعلمين

وفيات كورونا من المعلمين

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة