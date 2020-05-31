اليوم السابع
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نصائح لحماية كبار السن من عدوى كورونا أهمها الاهتمام بالتغذية السليمة

الأحد، 31 مايو 2020 06:00 ص
نصائح لحماية كبار السن من عدوى كورونا أهمها الاهتمام بالتغذية السليمة كبار السن - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مع زيادة حالات كورونا لا بد من الاهتمام باتباع الاجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى حتى فى المنزل وخصوصا بين كبار السن لأنهم أكثر عرضة للاصابة، وحسب ما ذكره موقع weforum يقدم اليوم السابع بعض النصائح لحماية كبار السن من  عدوى كورونا فى المنزل وهى:

 

1:يعانى معظم كبار السن من الأمراض المزمنة مثل مرض" السكر، القلب، الضغط ، التهاب المفاصل وهشاشة العظام "،وغيرها من الأمراض التى تحتاج لأدوية طوال الحياة، لذلك لا بد من الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا يتعرضون لأى مشاكل تؤثر على مناعتهم وتعرضهم للفيروس.

2:الاهتمام بالنظافة الشخصية والتعقيم المستمر وخصوصا غسل اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية، واستخدام الكحول .

3: الامتناع عن الزيارات العائلية والتجمعات والاختلاط، لأن ذلك يعرضهم لزيادة خطر العدوى بكورونا.

4:الاهتمام بالتغذية السليمة لكبار السن وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تقوى المناعة وتحد من خطر الإصابة بالعدوى.

5:تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية مثل فيتامين سى ودى، التى تساعد على تقوية المناعة، ولكن تحت اشراف الطبيب وحسب حالة المريض.

6:تجنب الضغط العصبى والتوتر لأن ذلك يضعف المناعة و يزيد من خطر الاصابة بكورونا عند كبار السن، وينصح دائما بتجنب سماع الاخبار السيئة التى تؤثر على حالتهن النفسية.

7:النوم عدد ساعات كافية من أبرز الطرق التى تساعد كبار السن على تقوية المناعة وحمايتهم من العدوى والفيروسات.

 


كبار السن

فيروسات

كورونا

فيروس

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